شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة": الاحتفالات الشعبية بمئوية ثورة 19 ستستمر فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الاحتفالات بمئوية حزب الوفد وثورة 19 لن تقتصر على زيارة بيت الأمة وضريح الزعيم سعد باشا زغلول، أو بالإحتفال الرسمي بقاعة المنارة يوم 22 من هذا الشهر الجاري، بل ستستمر الإحتفالات الشعبية طوال العام في جميع محافظات الجمهورية، تحت رعايته شخصياً من خلال اللجان العامة بالمحافظات وبالتنسيق مع اللجنة المشرفة على الاحتفال بمئوية ثورة 19، لتشارك جميع طوائف الشعب المصري الإحتفال بالثورة الأم في تاريخ مصر الحديث.

وأشار رئيس حزب الوفد في بيان، إلى أن العديد من لجان المحافظات أعلنت عن رغبتها الصادقة في المشاركة في هذه الإحتفالية الوطنية للثورة الخالدة، خاصة في المحافظات التي كانت الأحداث مشتعلة بها أو المحافظات التي ينتمي إليها العديد من قادة ثورة 19 سواء من قادة الصف الأول أو الصفوف الأخرى لقيادة الثورة، والمحافظات التي شهدت الكفاح المسلح ضد المحتل.

وأضاف "أبو شقة" أن الزعيم سعد زغلول ، أصدر تعليماته بإعداد كوادر قياديه من الزعماء حتى إذا تم القبض على قادة يخرج القادة الذين يلونهم في الترتيب القيادي، لدرجة أن هذه القيادة وصلت إلى 25 قيادة ، ولهذا لم تتوقف مسيرة الثورة ولا نجاحها بفضل هذه الفكرة وهؤلاء الزعامات، الذين كان منهم شباب مثل احمد ماهر، والنقراشي، وابراهيم عبد الهادي، وجميعهم أصبحوا رؤساء وزارات لمصر.