%39 لمشروعات البنية التحتية.. أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟

صدى البلد - أمينة الدسوقى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث نص القانون على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وكشفت المادة 8 عن مصير تلك الأموال المحصلة من طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث تؤول جميعها للخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى...