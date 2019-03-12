صدى البلد - أمينة الدسوقى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث نص القانون على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكشفت المادة 8 عن مصير تلك الأموال المحصلة من طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث تؤول جميعها للخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى...
كانت هذه تفاصيل خبر %39 لمشروعات البنية التحتية.. أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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