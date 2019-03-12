وزير خارجية فنزويلا: منح الدبلوماسيين الأميركييين 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا عن "منح الدبلوماسيين الأميركييين 72 ساعة لمغادرة البلاد"، معتبراً أن "دبلوماسيي الولايات المتحدة يهددون استقرار ووحدة فنزويلا"، مشيراً إلى أنه "في حال رغبت واشنطن في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كاراكاس فإن عليها القيام بذلك عبر الأمم المتحدة".

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