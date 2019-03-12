عبدالله باعتصام لجنة الدفاع عن المستأجرين: لقانون عادل للإيجارات يحفظ حقوقنا

شدّد رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، على أنّ "لا لقانون تهجير المستأجرين القدامى. لا للقانون الأسود ولا للتعديلات. نعم لقانون عادل للإيجارات يحمي حقوق المستأجرين القدامى وصغار المالكين".

ولفت خلال اعتصام نفّدته لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في ساحة رياض الصلح، إلى أنّ "خمس سنوات وقبلها عشرات السنوات في المعركة نفسها ضدّ التهجير للمستأجرين، ضدّ الفرز الطائفي والديموغرافي والطبقي، واليوم نعود إلى الشارع لرفع الصوت ضدّ تهجيرنا من منازلنا ومن محلاتنا ومراكز أعمالنا".

وركّز عبدالله على "أنّنا نرفع الصوت من أجل أن تسمع هذه السلطة الّتي لا همّ لها سوى تهجيرنا لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة، نرفع الصوت من أجل إقرار خطة سكنية شاملة ومن أجل حقّ السكن المقدس الّذي كفله لنا الدستور، ولنقول لا للتعديلات التافهة تحت أيّ ظرف وأيّ شكل؛ وفي النهاية سيكون المصير في الشارع".

وأوضح "أنّنا نرفع الصوت لنطالب في حقّ السكن وليس لطلب الصدقة من خلال صندوق ولجان، ستعمل تحت امرة السماسرة والشركات العقارية"، منوّهًا إلى أنّ "عن أيّ صندوق تتحدّثون وأنتم تشحذون من خلال المؤتمرات وتعودوا لتنهبوا أموال الموظفين والمتقاعدين في الدولة، كما تنهبون أموال الضمان الاجتماعي؛ وكل هذا من أجل حماية الشركات العقارية والمصارف الّتي تقومون في الهندسات للحفاظ عليها".