الحريري بعد لقائه ريفي:طوينا صفحة الماضي وما نراه هو لمصلحة طرابلس

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الوزير السابق أشرف ريفي في دارة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان "كل ما نقوم به اليوم هو من أجل اخراج طرابلس من الفقر المدقع الذي تعيش فيه".

وأشار الحريري إلى ان "اليوم هو يوم مبارك وهناك اجماع بدعم ترشيح ديما جمالي في الانتخابات الفرعية في طرابلس، ونحن نتمنى ان يشارك الجميع بهذه الانتخابات".

ولفت إلى ان "السنيورة كان مقتنعا بأن الحوار والتواصل هما الأساس، وبفضله تم اللقاء اليوم، نحن مع ريفي تحت بيت واحد وطوينا صفحة الماضي وما نراه هو لمصلحة طرابلس، وعلينا رص الصفوف بهدف اكمال مشوار رئي سالحكومة الراحل رفيق الحريري".