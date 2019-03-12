السنيورة: ريفي لن يترشح للانتخابات الفرعية بطرابلس وسيدعم ديما جمالي

أعلن رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في تصريج له بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي أن "ريفي لن يترشح الى مقعد الانتخابات الفرعية في طرابلس وسيدعم المرشحة ديما جمالي"، مشيراً إلى "اننا سنتعاون في المستقبل و سنكون يد واحدة وسنعمل سويا".

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