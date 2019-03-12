اجتماع بين الحريري والسنيورة في منزل الاخير بحضور ريفي ودرباس

يعقد في هذه الاثناء اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في دارة الأخير، بحضور الوزيرين السابقين اشرف ريفي ورشيد درباس.
وأفادت معلومات إذاعة صوت لبنان بأن الحريري وريفي يبحثان سحب ترشيح ديما جمالي وعدم ترشح ريفي والاتفاق على الدكتور مصطفى علوش أو عضو المكتب السياسي في المستقبل هيثم مبيض للمقعد السني في طرابلس.
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