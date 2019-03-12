طقس مستقر ودافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء غد

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الأربعاء حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ الحرارة بالإنخفاض بدءًا من بعد الظهر حيث تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة جنوب البلاد ومترافقة ببرق ورعد خلال الليل.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائما مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة صباحًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة . تتساقط ثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، تخف حدّة الأمطارإبتدءً من بعد الظهر. أما الجمعة فيكون غائما الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق خلال الفترة الصباحية، يتحوّل الطقس تدريجيًا بعد الظهر الى قليل الغيوم.