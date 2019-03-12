ريفي بعد لقائه الحريري: نتعالى عن الأمور الصغيرة لأن البلد بخطر

أكد الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري بدارة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة "أننا نتعالى عن الأمور الصغيرة لأن البلد بخطر والأولوية لمواجهة التحديات وأقول للشارع الطرابلسي أن يمارس قناعته"، مشيراً إلى أن "الوضع الداخلي لا يتحمل أكثر وطرابلس هي المدينة الاكثر فقرا وشبابنا بحاجة للمساعدة والامر سييترجم ايجابا".

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