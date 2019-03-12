حاصباني: كشف شقير عن الوظائف الفائضة بشركات الخليوي بداية لاصلاح الخلل

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "تحية لوزير الاتصالات محمد شقير على كشفه عن الوظائف الفائضة في شركات الخليوي التي ينوي معالجتها، وهي بداية لاصلاح الخلل في وضعية هذا القطاع الأساسي".

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