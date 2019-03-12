الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 11 آذار 2019 الساعة 17:00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 650 مترًا ولمدّة 10 دقائق".
وذكرت في بيان، أنّ "بتاريخ 12 آذار 2019 الساعة 4:04، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 815 مترًا ولمدّة 24 دقيقة"، موضحةً أنّه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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