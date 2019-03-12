شبيب افتتح شارعا بإسم ستافرو جبرا في الأشرفية ومعرضا لأعماله

لفت محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، خلال افتتاحه شارع رسام الكريكاتور الراحل ستافرو جبرا، في محلة ساسين- الأشرفية، ومعرضًا لأعماله في ڤيلا ليندا سرسق، إلى أنّ "جبرا مبدع طبع بأعماله الكثيرة والمتنوّعة والعميقة، الّتي ستخلد ذكراه، حقبة من تاريخها الحديث".

وبيّن أنّ "حب بيروت، هي نقطة مشتركة بيننا وبين ستافرو جبرا. كنت التقيه في الشارع، ورأيت لديه كلّ هذا الشغف والحب والاندفاع"، منوّهًا إلى أنّه "قد أمضى حياته على هذا المنوال، وأعطى بيروت سواء أكان في مجال التصوير الفوتوغرافي أو الرسم الكاريكاتوري كلّ الحب الّذي تستحقّه، والّذي عبّر عنه بالتمسّك بها في أصعب الظروف".

وركّز شبيب على أنّ "الصورة والرسم لدى جبرا يختصران موضوعًا وفكرة، ويجسّدان المستوى العالي من الأهمية الإبداعية، وهذا ما أوصله إلى العالمية". وشكر للمجلس البلدي "تلقّفه المبادرة وقراره تسمية شارع باسم ستافرو جبرا". وذكر أنّ "بيروت أحبّت جبرا، وهو أحبها، وهذه التسمية هي نوع من مبادلة هذا الحب الّذي قدمه لبيروت، الّتي تقول له اليوم إنّها متعلّقة به وذكراه ستكون خالدة في شوارعها وفي كلّ مكان كان يعبره ويصوّر فيه".

وقد حضر الافتتاح النائب عماد واكيم، الوزيرين السابقين ملحم الرياشي وزياد بارود، نقيب المحررين جوزف قصيفي، نائب رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس إيلي اندريا، أعضاء من المجلس البلدي، فاعليات سياسية واجتماعية وفنية وممثّلي قوى أمنية وأفراد العائلة.