أكدت رابطة التعليم الاساسي فرع الجنوب النبطية "الإضراب العام الذي دعت إليه الهيئة المركزية لرابطة معلمي التعليم الأساسي وذلك من أجل التأكيد على حقوقنا لجهة انصاف حاملي الاجازات الجامعية و المديرين الجدد و تأمين نهاية عادلة لجميع المتعاقدين و المستعان بهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة التعليم الاساسي فرع الجنوب النبطية: ملتزمون بالاضراب يوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.