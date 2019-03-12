زخور شدد على وجوب تعديل او تغيير قانون الايجارات بما يضمن حق السكن

شدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور خلال اعتصام في رياض الصلح بناء على دعوة من لجنة الدفاع عن المستأجرين على "وجوب تعديل او تغيير قانون الايجارات بما يضمن حق السكن وعدم تهجير مليون مواطن لبناني، كما ضمان حق الرد على الاذاعات وعدم استغلال فقر بعض اللبنانيين لتعميمها على فئة، بينما الاغلبية الساحقة من المواطنين المستأجرين هم فقراء ومن الطبقة العاملة، ويجب اعطاء حق الرد بشكل متوازن في كل مرة، وأن يسهر عليها وزير الاعلام".

كما دعا الى "وحدة الصف، مع لجنة الدفاع عن المستأجرين ولجان المستأجرين" كما دعا الاتحاد العمالي العام وكافة الجمعيات التي تدافع عن المستأجرين إلى "المشاركة، وإن الساحات تسع الجميع، وسنبقى الجسر لوحدة الصف، ولإيصال صوت المواطنين وكل ما يؤول الى حمايتهم في بيوتهم، كما لا يمكن الاسسئثار بقضية اللبنانيين وبحقهم في السكن من اي طرف كان، وطالب النواب بتعديل قانون الايجارات وتغييره بما يضمن حق السكن وعدم تهجير مليون مواطن لبناني".