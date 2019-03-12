الحريري التقت القاضي رهيف رمضان ووفد من اصحاب الشقق بالمبنى المتصدع بصيدا

استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وعرضت معه الأوضاع العامة.

وتابعت الحريري مع وفد من اصحاب الشقق السكنية في المبنى المتصدع في العقار 1236 في منطقة حارة صيدا (مبنى واكيم ورزق) اوضاعهم بعد اخلاء المبنى، تنفيذا لقرار محافظ الجنوب اثر ظهور تشققات وتصدعات كبيرة فيه بسبب انزلاقات في التربة .

وشكر الوفد الحريري على متابعتها لقضية هذا المبنى وعلى جهودها في تأمين بدل ايواء مؤقت لهم ، وتمنوا عليها "الاستمرار بمتابعة هذه القضية مع المالك والجهات التي يمكن ان تساهم في التعويض على سكانه لبنانيين وفلسطينيين ، خاصة في ظل التوجه لهدم المبنى".

وكانت الحريري استقبلت سليمان رزق احد اصحاب المبنى قبل بيعه، في حضور رئيس "منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني" الحاج طارق عكاوي وعضوي "المنتدى" القنصل وسام حجازي وربيع شريفة والمهندس مازن صباغ، حيث جرى تدارس ما يمكن اتخاذه من خطوات لا سيما على صعيد التعويض على السكان بعد قرار هدم المبنى حيث ابدى رزق استعداده للتعاون بهذا الخصوص شاكرا الحريري على ما تبذله من مساع لإيجاد حلول لهذه المشكلة .