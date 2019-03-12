لافروف: تهديد واشنطن بعقوبات ضد "السيل الشمالي 2" مخالفة دولية

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل الشمالي 2"، يخالف جميع المبادئ الدولية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد من الدول شراء مواد خام منها أغلى بأضعاف، فالجهود التي تبذلها لإملاء كل شيء على الجميع ليست علامة على الخير".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قوضّت الثقة في نظام الدولار الدولي، وتريد أن تبيع غازها بسعر باهظ الثمن".