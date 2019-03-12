شركة الطيران الروسية "S7" علّقت تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت شركة الطيران الروسية "S7"، "أنّها اتّخذت قرارًا بتعليق تشغيل الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" مؤقتًا، بدءًا من الساعة 00:01 بتوقيت موسكو في 13 آذار، إلى أن تتلقّى معلومات أكثر تفصيلًا حول التحقيق في أسباب تحطّم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية".
وذكرت في بيان، أنّ "أخصائيي الخطوط الجوية على حوار مستمر مع شركة "بوينغ"، ويراقبون التحقيق عن كثب"، مبيّنةً أنّ "القرار لن يؤثّر على جدول الرحلات الجوية للشركة، وسيتمّ تنفيذ الرحلات بشكل طبيعي".
وأوضحت أنّ "أسطول شركة خطوط "S7" الجوية يتألّف بالكامل من 96 طائرة، اثنتان منها طائرتان من طراز "بوينغ 737 ماكس".
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