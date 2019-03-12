اتحاد أوروبا: رفض بريطانيا لاتفاق بريكست يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق

رأى الاتحاد الأوروبي ان رفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق بريكست يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق. وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض منذ قليل اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت "التوصل لضمانات ملزمة قانونيا من الاتحاد الاوروبي لتمرير اتّفاق بريكست في البرلمان البريطاني وتجنب انسحاب فوضوي للندن من التكتل". بدوره، حض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر النواب البريطانيين على تأييد اتفاق بريكست الذي تم إدخال ضمانات قانونية عليه"، مشيرا الى أن "الخيار واضح، إما هذا الاتفاق وإما عدم الخروج. فلنضع نهاية منظّمة لانسحاب المملكة المتحدة".

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