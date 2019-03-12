اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أن اتفاق بريكست المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي "أصبح ميتا"، مؤكدا انه "يجب التوصل إلى اتفاق يمكن التفاوض عليه".
وأعلن انه سنقدم خطة جديدة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشدد على انه "آن الآوان لإجراء انتخابات عامة".
كانت هذه تفاصيل خبر كوربين يعتبر أن اتفاق بريكست المقدم من ماي "أصبح ميتا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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