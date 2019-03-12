كوربين يعتبر أن اتفاق بريكست المقدم من ماي "أصبح ميتا"

اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أن اتفاق بريكست المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي "أصبح ميتا"، مؤكدا انه "يجب التوصل إلى اتفاق يمكن التفاوض عليه".

وأعلن انه سنقدم خطة جديدة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشدد على انه "آن الآوان لإجراء انتخابات عامة".