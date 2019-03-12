وزيرة خارجية النرويج: المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير مشروعة

وصفت وزيرة خارجية النرويج، إين إريكسن سوريد، المستوطنات التي تقوم إسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية بـ"غير المشروعة"، مشيرةً إلى أن "النرويج تعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".

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