ماي: نفضل مغادرة الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق وهناك ضرر لو غادرنا دونه

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصريح لها بعد رفض مجلس العموم البريطاني اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى "اننا سنناقش يوم غد مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق"، مشيرةً إلى "اننا نعمل على خروج منظم من الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى "اننا نفضل مغادرة الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق وهناك ضرر لو غادرنا دونه وسنطلب تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة"، موضحتةً أنه "إذا رفض البرلمان البريطاني غدا مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيتم التصويت الخميس على تمديد فترة الخروج".