وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مكثفة للتوصل إلى اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهال"، عن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إشارته إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية تدير اتصالات مكثّفة ومتقدّمة بهدف خروج اعتراف من الإدارة الأميركية، بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

وتأتي تصريحات كاتس على خلفية زيارة السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي، ليندسي غراهام، إلى إسرائيل أوّل من أمس، وتعهّده بأن تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، جنوب غربي سوريا.

وبعيد تصريحات غراهام، أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، لوكالة "سانا"، أنّ "سوريا تدين بأشد العبارات تصريحات غراهام حول الجولان العربي السوري المحتل، الّتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأميركية، ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية".