مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رفض مجلس العموم البريطاني اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير البيئة البريطاني مايكل غوف قد أعلن صباح اليوم أن "التصويت على بريكست سيتم اليوم في البرلمان".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت "التوصل لضمانات ملزمة قانونيا من الاتحاد الاوروبي لتمرير اتّفاق بريكست في البرلمان البريطاني وتجنب انسحاب فوضوي للندن من التكتل".

بدوره، حض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر النواب البريطانيين على تأييد اتفاق بريكست الذي تم إدخال ضمانات قانونية عليه"، مشيرا الى أن "الخيار واضح، إما هذا الاتفاق وإما عدم الخروج. فلنضع نهاية منظّمة لانسحاب المملكة المتحدة".