سلطات النمسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت سلطات كل من النمسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس 800".

وكانت عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اتخذت القرار نفسه بعد سقوط طائرة إثيوبية من النوع نفسه ومقتل جميع ركابها.

كذلك علقت تركيا وعمان وماليزيا ودول أخرى استخدام هذا النوع من الطائرات حتى إشعار آخر.

​وكانت طائرة من نوع "بوينع 737 ماكس 8"، تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت وهي متجهة إلى نيروبي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار في أديس أبابا مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وفي تشرين الأول تحطمت طائرة من نفس الطراز أيضا، تشغلها شركة "ليون إير"، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في رحلة داخلية وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.