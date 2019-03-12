الطيران المدني في الكويت: تعليق تشغيل وعبور طائرات بوينغ "737 ماكس 8"

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية "تعليق تشغيل الطائرات من طراز بوينغ "737 ماكس 8" في جميع الرحلات، إضافة إلى رحلات العبور، حتّى إشعار آخر".

يُذكر أنّ طائرة من الطراز نفسه كانت قد تحطّمت قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على بعد 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد ست دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وأدّى هذا الحادث إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة، فيما تحطّمت طائرة مماثلة تابعة لشركة "لايون" الإندونيسية للطيران في تشرين الأول من العام الماضي، ما أدّى إلى مقتل نحو 189 شخصًا.