مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة سلفيت في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
وكان شاب فلسطيني قد قتل، في وقت سابق، عند حاجز في الخليل أثناء محاولته تنفيذ محاولة طعن عند أحد حواجز الجيش الإسرائيلي.
كما اندلعت مواجهات في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد وإلقائها القبض على عدد من الفلسطينيين,
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