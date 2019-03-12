رئيس الوزراء الجزائري الجديد: البلاد تعيش مرحلة خاصة في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (د ب أ)

اعترف نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري الجديد، بأن البلاد تعيش مرحلة خاصة في تاريخها، وأن الجزائريين ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وتسلم بدوي، اليوم الثلاثاء، مهامه الجديدة كرئيس للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، الذي قدم استقالته أمس الاثنين، لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بدوي، وزير الداخلية السابق، في تصريح للصحافة "الوقت والثقة ضروريان لتجسيد كل الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري خلال الأيام والأسابيع الماضية. الوقت الراهن يتطلب الالتفاف حول هذه الطموحات التي توجت بخارطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة ستعرفها الجزائر الجديدة".

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وأضاف" تعهدت بالأمس خلال لقائي مع رئيس الجمهورية بالعمل بجد وإخلاص من أجل مرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات والعمل على تجسيدها ميدانيا، وأتعهد أمام الشعب الجزائري على أن أكون في الاستماع إليه وخدمته والتقرب منه، خاصة من خلال النداءات التي استمعنا إليها خلال الأسابيع الماضية".

وأكد بدوي أن الشعب الجزائري هو قوة اقتراح، وأنه سيعمل بمعية الطاقم الحكومي الذي سيرافقه في هذه المهمة الصعبة، على تجسيد كل اقتراحاته ميدانيا.

كان بوتفليقة، المنتهية ولايته، قد أعلن أمس الاثنين، في رسالة وجهها للأمة، عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18أبريل المقبل، واجراء اصلاحات كبيرة في البلاد.