رئيس وزراء العراق: بلادنا لن تكون منطقة نزاع إقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تكون منطقة نزاع إقليمي.

وقال عبد المهدي - في كلمته الأسبوعية، حسبما أفادت قناة "السومرية" الإخبارية - : "أبلغنا الجانب الأمريكي بأولويات العراق إزاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضيها"، منوهًا بأن العراق "لا يمكن أن يتحمل كل الدمار الذي خلفه داعش"، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب بلاده.

وأشار إلى أن "العراق قدم خدمة كبيرة للعالم بدحر (داعش) وعلى العالم أن يرد الجميل".