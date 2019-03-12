المبعوث الأمريكي لأفغانستان: تقدم فعلي في المفاوضات مع طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ) قال الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا تقدما فعليا خلال جولة ماراثونية جديدة من محادثات السلام.

وكتب المسؤول الأمريكي - على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن شروط تحقيق السلام قد تحسنت مضيفا أن من الواضح أن جميع الأطراف تريد وضع حد للحرب وأكد تحقيق خطوات فعلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن السلام يحتاج إلى اتفاق حول أربع قضايا تشمل ضمانات لمحاربة الإرهاب، وسحبا للقوات، و حوارا داخليا أفغانيا، ووقفا شاملا لإطلاق النار.

وأوضح، أنه خلال المحادثات التي أجريت يناير الماضي، تم الاتفاق من حيث المبدأ على هذه العناصر الأربعة والآن اتفقنا على مسودة للعنصرين الأولين.

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