الجزائر / جميلة بوحيرد ستكون في المؤتمر الجزائري للحوار

كشفت وكالة "رويترز" اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، أن المؤتمر الجزائري الذي إقترحه عبد العزيز بوتفليقة سيضم ممثلين للمتظاهرين وجميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة.

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