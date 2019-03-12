فيديو.. جرائم نظام الحمدين في حق أفراد العائلة الحاكمة بقطر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "الأقربون المظلومون في قطر".

وكشف الفيديو عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها نظام الحمدين بحق أفراد العائلة الحاكمة في قطر آخرهم الشيخ طلال آل ثاني وأسرته، وقاموا

بحتجازه وحبسه لمدة 22 عاما وحرم أولاده وأسرته منه.

ورصد الفيديو ما قالته زوجة الشيخ طلال، عن الجرائم التي قام بها نظام الحمدين ضد زوجها، قائلة:

"أولادي كلهم ما بيعرفوا أبوهم ما عدا بنتي الكبيرة، والنظام قام بطرد الأسرة من بيوتهم في ذكرى تأسيس جد الشيخ طلال لقطر".

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وتابعت: "احنا كنا مطرودين من بيوتنا وهذا كان في يوم العيد الوطني أنا ما انسى هذا اليوم أبدا في حياتي".

شاهد الفيديو: