فيديو.. جرائم نظام الحمدين في حق أفراد العائلة الحاكمة بقطر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "الأقربون المظلومون في قطر".
وكشف الفيديو عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها نظام الحمدين بحق أفراد العائلة الحاكمة في قطر آخرهم الشيخ طلال آل ثاني وأسرته، وقاموابحتجازه وحبسه لمدة 22 عاما وحرم أولاده وأسرته منه.
ورصد الفيديو ما قالته زوجة الشيخ طلال، عن الجرائم التي قام بها نظام الحمدين ضد زوجها، قائلة:
وتابعت: "احنا كنا مطرودين من بيوتنا وهذا كان في يوم العيد الوطني أنا ما انسى هذا اليوم أبدا في حياتي".
شاهد الفيديو:
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