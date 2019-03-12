فنزويلا تطلب فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض بسبب انقطاع الكهرباء

طلب المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، من المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو على خلفية انقطاع الكهرباء في البلاد.

وأكد صعب - في تصريح أوردته

قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن النيابة العامة بادرت إلى فتح تحقيق جديد مع جوايدو بسبب ضلوعه المحتمل في العمل التخريبي الذياستهدف شبكات الطاقة الوطنية.



يذكر أن فنزويلا شهدت منذ نهاية الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء في العديد من مناطق البلاد، واتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهربائية تضمن تزويد معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية.