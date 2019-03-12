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القدس: اشتعال مركز الشرطة في الأقصي مفتعل

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أكد حاتم عبدالقادر عضو مجلس الأوقاف في القدس على أن حادث اشتعال النار في مركز الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى هو مفتعل ومبيت، وتصعيد مقصود ومخطط له من جانب الشرطة.

 

وأضاف عبد القادر - في تصريح صحفي -  "جاء متزامنًا مع قرار المحكمة الإسرائيلية تأجيل النظر في القضية المرفوعة من المفتش

العام للشرطة الإسرائيلية لإصدار قرار بإغلاق مبنى مصلى باب الرحمة، وهي القضية التي لم يتعامل معها ولم يرد عليها مجلس الأوقاف".


وأكد "أن حجم التغول الوحشي للشرطة الإسرائيلية في مهاجمة المصلين دون تمييز والاعتداء على الشخصيات الدينية ومدير المسجد الأقصى

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والقائم بأعمال قاضي القضاة واقتحام المكاتب ثم إغلاق المسجد الأقصى بوجه المصلين حتى وصل الأمر إلى إغلاق أبواب البلدة القديمة، كل ذلك يشير إلى أن هذا الحادث تم التدبير له مسبقًا لتبرير هذا العدوان الهمجي وإرسال رسائل واضحة".


وحذر عبدالقادر من أن استمرار هذا السلوك العدواني هو بمثابة لعب بالنار، وأن هذا العدوان لن يزيد المقدسيين إلا عزمًا وتمسكًا ودفاعًا عن قدسية المسجد الأقصى المبارك.

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