سفراء الدول الكبرى باليمن: قلقون لعدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم

أعرب سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم البالغ حيال عدم تنفيذ "اتفاق ستوكهولم"، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، داعين إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعملها في أمان.

وأكد السفراء - في بيان مشترك أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار بمدينة الحديدة،

مرحبين بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة، مشددين على ضرورة البدء في تنفيذ الاقتراح دون مزيد من التأخير من قبل الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية.



وكان تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار قد تعثر الشهر الماضي بعد رفض الميليشيات الحوثية الانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف بالحديدة غربي اليمن.