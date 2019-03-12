أبوالغيط: إضعاف الجامعة العربية يخدم أجندات القوى الإقليمية للهيمنة على المنطقة

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إضعاف الجامعة العربية يخدم أجندات القوى الإقليمية ومساعيها للهيمنة على المنطقة والتدخل في شئون دولها.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها أبوالغيط اليوم الثلاثاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور هيئة التدريس ونخبة مختارة من الأساتذة وعمداء الكليات، وبدعوة من رئيس مجلس أمنائها السيد محمد فريد خميس.

​ورأى الأمين العام للجامعة العربية أن تفكك الدولة الوطنية العربية ما زال التحدي الأخطر أمام المنطقة.

وقال إنه يتعين على الدول والشعوب التضافر من أجل الحفاظ على تماسك الدول وصيانة أمنها ومواجهة الأخطار المُحدقة بالمنطقة وعلى رأسها الإرهاب، والتدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأضاف أن بقاء القضية الفلسطينية من

دون حل لما يزيد عن سبعين عاماً يُزيد من حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، ويوفر أرضية خصبة لانتشار التطرف.وتناول الأمين العام للجامعة مواطن الضعف في النظام الإقليمي العربي من منظور تاريخي، مُرجعاً الأمر إلى أسباب هيكلية تعود إلى فترة نشأة الجامعة العربية وما تلاها من تزايد حدة الخلافات العربية-العربية في الستينيات، ثم التأثير الهائل لهزيمة 67، فضلاً عن الشرخ الكبير الذي سببه الغزو العراقي للكويت.وتابع "إنه لا ينبغي أن نستسهل إدانة عمل الجامعة العربية أو التشكيك في جدواها في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإقليمية من دول غيرعربية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب المنطقة".وأكد أن هذه الدول لا ترغب في أن يكون للعرب مؤسسة جامعة تُعبر عن إرادتهم المشتركة، مشيرا إلى أن إضعاف الجامعة العربية يخدم أجندات هذه القوى الإقليمية ومساعيها للهيمنة على المنطقة والتدخل في شئون دولها.​ وعدد أبو الغيط -خلال المحاضرة- جملة التحديات التي تواجه المنطقة العربية مثل التحدي الديموغرافي الذي يفرض على الدول والحكومات العمل على إيجاد عدد هائل من الوظائف للشباب، خاصةً وأن المنطقة العربية تُعد الأولى من حيث نسب الشباب على مستوى العالم.كما ركز الأمين العام للجامعة أيضاً على التحديات المتعلقة بشح المياه وتغير المناخ وغيرها من القضايا الخطيرة التي تستلزم تعاوناً عربياً أوثق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن التعليم المتطور القائم على الابتكار يُمثل السبيل الوحيد لتهيئة المجتمعات العربية للحاق بالعصر وتجاوز الفجوة مع العالم المتقدم في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.