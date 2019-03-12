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الاحتلال الإسرائيلي يمنع رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى

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 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى فيما أصيب 4 مواطنين فلسطينيين واعتقل 3 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال، مئات المواطنين الذين اعتصموا قرب باب الأسباط أحد أبواب القدس القديمة احتجاجا على إغلاق المسجد الاقصى المبارك،

بعد افتعال حادثة إحراق مركز شرطة تابع للاحتلال.

 

وأفاد شهود عيان بأن أحد المصابين نقل الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته بكسور، فيما جرى اسعاف مصابين آخرين ميدانيا من قبل طواقم الهلال

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الأحمر.


وكان عدد من سيارات الاحتلال دخلت إلى باحات المسجد الاقصى المبارك عبر باب الأسباط، لأسباب لا يعلمها أحد، بعد أن اغلق الاحتلال المسجد بالكامل وطرد كل المتواجدين فيه، إضافة إلى طرد موظفي الاوقاف الإسلامية بعد الاعتداء عليهم.


وعرف من بين المعتقلين، مسئول المقدسات في إقليم حركة فتح في القدس الحاج عوض السلايمة.

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