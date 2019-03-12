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الإمارات: 73.4 ألف دولار أمريكي مساعدات إلى للاجئي الروهينجا بماليزيا

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أكد سفير الإمارات لدى ماليزيا خالد غانم الغيث إنه تم توزيع مساعدات إنسانية وتنموية للاجئي الروهينجا في ماليزيا من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ لدعم احتياجاتهم في قطاع

التعليم، مشيرا إلى أنه تم اليوم الثلاثاء تقديم المساعدات التي تقدر قيمتها بـ 300 ألف رنجيت ماليزي (73.412.99 دولار أمريكي) إلى 708 طلاب من
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5 مدارس للاجئي الروهينجا.

 

وأضاف الغيث- في مؤتمر صحفي حول برنامج المساعدات الإنسانية والتنموية للاجئي الروهينجا في ماليزيا- أن المساعدات جزء من الدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه المؤسسة منذ عام 2015 بقيمة مليون دولار أمريكي، حسبما أفادت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء.

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