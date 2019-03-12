الموفد الأميركي إلى أفغانستان يؤكد تحقيق "تقدم فعلي" في المفاوضات مع طالبان

قال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا "تقدماً فعلياً" خلال "جولة ماراثونية" جديدة من محادثات السلام في الدوحة.

وفي ختام أسبوعين من المحادثات، كتب على تويتر إن "شروط تحقيق السلام قد تحسنت"، مضيفا "سنتقابل مرة أخرى قريباً"، ومشيرا إلى التوصل إلى "اتفاق مبدئي" يحتاج إلى "وضع لمسات نهائية" بشأن "ضمانات مكافحة الإرهاب" و "انسحاب القوات".

من جهته، أشار المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إلى حصول "تقدم في كلتا القضيتين".

من جهة أخرى، قال المتحدث في بيان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وبشأن "مفاوضات في المستقبل مع حكومة كابول" التي يرفض المسلحون التحدث معها حتى الآن بشكل مباشر.

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