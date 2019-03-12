العراق: مقتل وإصابة 4 جنود شمال غربي الموصل

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال غربى الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب على دحام إن"انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية الجيش العراقي بالقرب من معسكر الكسك أسفر عن قتل جندي واحد وإصابة ثلاثة آخريين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وفي محافظة كركوك قال مصدر أمني إن" طيران التحالف الدولي قتل عنصرين اثنين من داعش بضربة جوية استهدفت دراجة نارية كانا يستقلانها بالقرب من ناحية الرشاد جنوب كركوك.

وتشهد مناطق محافظتي نينوى وكركوك وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطاً لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين.

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