كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يقصفون مقر اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن ‏‎‏‎الميليشيا الحوثية استهدفت الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم الثلاثاء، في ‎الحديدة بعدة صواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين، استعداداً لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناءً على الاتفاق بين المبعوث الخاص لليمن والحكومة الشرعية.

وأكد الارياني في تغريدات على تويتر، أن الميليشيا الحوثية تواصل انتهاك اتفاق السويد وتحاول التنصل من تنفيذ الاتفاق وتبذل جهودها لإفشاله، مشيراً إلى أن خروقاتها لوقف إطلاق النار في ‎الحديدة بلغت41 خرقاً في الساعات الـ24 الماضية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، وسط صمت من المبعوث الدولي وفريق الرقابة.