كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرائم نظام الحمدين تلاحق الشيخ طلال وأسرته وتطردهم من منازلهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت منصة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا مصورا يكشف الجرائم المستمرة التي يرتكبها نظام الحمدين بحق أفراد العائلة الحاكمة في قطر آخرهم الشيخ طلال آل ثاني وأسرته.

ذكر التقرير، أن نظام الحمدين لاحق الشيخ طلال وأسرته، واحتجزه وقاموا بحسبه لمدة 22 عاما وحرم أولاده وأسرته منه.

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وروت زوجة الشيخ طلال الجرائم التي قام بها نظام الحمدين ضد زوجها، قائلة:"أولادي كلهم ما بيعرفوا أبوهم ما عدا بنتي الكبيرة، والنظام قام بطرد الأسرة من بيوتهم في ذكرى تأسيس جد الشيخ طلال لقطر".

وتابعت: "احنا كنا مطرودين من بيوتنا وهذا كان في يوم العيد الوطني أنا ما انسى هذا اليوم أبدا في حياتي".