كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استسلام ألفي داعشي في الباغوز لقسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم نحو ألفي شخص، غالبيتهم من مقاتلي تنظيم داعش، أنفسهم اليوم الثلاثاء، إلى قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز في شرق سوريا، قبل أن تستأنف هذه القوات بدعم من التحالف الدولي قصفها للجيب المحاصر مساءً.

وتشن هذه الفصائل العربية والكردية منذ ليل الأحد، هجومها الأخير على البقعة المحاصرة في الباغوز، تمهيداً للقضاء على من تبقى من مقاتلي التنظيم.

وقال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة دير الزور عدنان عفرين، اليوم الثلاثاء: "هناك عدد كبير من المقاتلين وعائلاتهم سلموا أنفسهم اليوم، عددهم نحو ألفين وغالبيتهم من المقاتلين".

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وأضاف أنهم "ينقلون إلى نقطة الفرز لتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم".

وبعدما كان القصف على جيب الباغوز شبه متوقف منذ ساعات الصباح إفساحاً في المجال أمام خروج المحاصرين، استأنفت قوات سوريا الديمقراطية، وفق صحافية قصفها المدفعي الكثيف بدءاً من 18:00 بالتوقيت المحلي، تزامناً مع توجيه التحالف الدولي ضربات جوية.

وأحدث القصف وميضاً في السماء وتسبب في حرائق ارتفعت منها سحب الدخان الأسود.

وقبل وقت قصير من استئناف المعارك، تجمع عشرات المقاتلين مدججين بأسلحتهم، وكانوا على أهبة الاستعداد لاقتحام جيب التنظيم، فور تلقيهم أوامر القيادة.

في البادية السورية المترامية الأطراف.