كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان توقف 1198 من جنسيات عدة لتورّطهم في عدة جرائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف الجيش اللبناني، في فبراير الماضي، 1198 شخصاً من جنسيات عدة لتورطهم في جرائم مختلفة.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، إنه من بين الجرائم التي تورط بها الموقوفون الإتجار بالمخدرات، والسرقة، والتهريب، وحيازة الأسلحة والممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات، حسب البيان "48 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وآليات ودرّاجات نارية ومراكب صيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والدخان المهرّب وعدد من أجهزة الاتصالات".