كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفوضية اللاجئين": 13 ألف لاجئ سوري عادوا لبلادهم من الأردن طواعية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، محمد الحواري، إن المخاوف الأمنية هي الغالبة والأكبر لدى اللاجئين والنازحين وتمنعهم عن العودة لبلادهم، خاصة أنهم فروا طلباً في الأمان، مؤكداً أنه مع توافر الأمان والكرامة وسبل الدخل والحياة الكريمة مع بنية تحتية فإن اللاجئون سيعودون.

وأوضح الحواري خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن عودة اللاجئين السوريين من الأردن لبلدهم اليوم هي طوعية وعفوية، إذ يقوم بها اللاجئ باختياره الذاتي، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل حالات عودة قسرية أو حالات تعرضت إيذاء، لافتا إلى أن هناك ارتفاع في أرقام عودة اللاجئين برغم أنها بسيطة إلا أنها ترتفع.

وأضاف الحواري أن عدد اللاجئين السوريين الذي عادوا في الداخل الأردني إلى سوريا وصل تقريبا إلى 13 ألف لاجئ، مؤكداً أنه رقم بسيط مقارنة بـ 670 ألف لاجئ مُسجل في الداخل الأردني، إلا أنه مُبشر بأن الرقم سيرتفع.