كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعد بدعم ثابت لسوريا في مؤتمر بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اليوم الثلاثاء مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ، وسط المزيد من التأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي سوف يلتزم بأسلحته ويطالب بتسوية سياسية.

وقالت هيلغا شميد ، الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبية ، في حفل الافتتاح اليوم "لن نعمل مع النظام السوري وهذه رسالة قوية للغاية أعتقد أنها ستخرج من هذا المؤتمر".

."نحن ، مثل الاتحاد الأوروبي ، لم نخذلكم "

حيث تجمع ما لا يقل عن 800 عضو للمشاركة في "أيام الحوار" ، وهو حدث مدته يومان تم استحداثه لجمع ممثلي أكثر من 300 مؤسسة قبل تعهدات وفود الاتحاد الأوروبي بدعم السكان السوريين المنكوبين بالحرب يوم الخميس.

كما خاطب ممثلو المجتمع المدني السوري مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في البرلمان الأوروبي لإعادة سرد قصصهم والتعبير عن توقهم إلى الاستقرار والعدالة الاجتماعية والعودة.

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وقالت إسراء الحسن ، وهي شابة سورية هربت من بلدها الأصلي عندما اندلع النزاع في عام 2011 ، إنها تأمل في أن "تُسمع أصوات لاجئينا السوريين في لبنان" في المؤتمر.

وقد أخبر مراد وهبة ، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ممثلي المجتمع المدني السوري أن "أصواتكم تستحق أن تُسمع".

قال السيد وهبة: "نحتاج إلى توجيهاتكم ، نحن بحاجة إلى دعمكم ، ونحن بحاجة إلى صوتك".

وسوف يتم تقديم الاستنتاجات والتوصيات التي ستظهر من أيام الحوار إلى الوفود يوم الخميس. وسيساهم المشاركون بأفكارهم من خلال أداة التعهيد الجماعي عبر الإنترنت التي تتيح جمع الإجابات على الأسئلة والأجوبة في الوقت الفعلي.