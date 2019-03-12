بعد الفاجعة الإثيوبية.. هذه الدول علّقت استخدام الطائرة "اللعنة" (إنفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد كارثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي راح ضحية تحطمها 157 شخصًا، قررت عدد من الدول حول العالم تعليق استخدامها لطائرات من طراز بوينج (ماكس – 737).

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، منع الطائرات من طراز بوينج "ماكس 737" من التحليق بالأجواء الأوروبية.

جاء ذلك بعدما قررت دول وشركات طيران حول العالم وقف تشغيل هذا الطراز حتى تنتهي التحقيقات في حادث الطائرة الإثيوبية، خاصة وأنه ثاني حادث تحطم لهذا الطراز خلال أقل من 5 أشهر بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية في أكتوبر الماضي.

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وأسفر تحطم الطائرة الإثيوبية عن مقتل 157 شخصًا، فيما وصل عدد الضحايا في حادث الطائرة الإندونيسية إلى 188 شخصًا.

وُصفت الطائرات من هذا الطراز باللعنة، وذلك لسقوط الطائرة الثانية في غضون أشهر بعد حادثة طائرة ليون إير الإندونيسية التي تحطمت في أكتوبر وقُتل كل من كانوا على متنها أيضًا.

وهناك حاليا 300 طائرة من الطراز المذكور، وبحسب شركة بوينج فإنها النوع الأكثر مبيعا في العالم وفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير سابق.