صور| وزارة البيئة تدعم أسوان بـ500 حاوية قمامة استعدادا لـ"منتدى الشباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

دعمت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، محافظة أسوان بـ500 حاوية لجمع القمامة لتوزيعها على ميادين وشوارع أسوان قبل استضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي السبت المقبل.

وقال الدكتور ممدوح السيد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بأسوان، إنه جرى دعم المحافظة بـ500 حاوية لتجميع القمامة، بناءً على تعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتقديم كل الدعم والمساعدة لمحافظة أسوان للظهور بأفضل صورة خلال فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي.

وأضاف "السيد" أنه جرى عقد اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء بين جهاز شئون البيئة بأسوان ومجلس مدينة أسوان والإدارة العامة لشئون البيئة لمعاينة واستلام الحاويات الجديدة وتحديد الأماكن التي سيتم وضعها فيها.