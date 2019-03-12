وزارة أمزازي تعلن نتائج الحركة الانتقالية.. 740 مستفيد وهذا تاريخ تقديم الطعون

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2019 قد أسفرت عن انتقال 740 مستفيدة ومستفيدا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء المستفيدين موزعين على ثلاثة أسلاك، تهم التعليم الابتدائي بـ492 مستفيدا، والتعليم الثانوي الإعدادي بـ146 مستفيدا، والتعليم الثانوي التأهيلي بـ102 مستفيدا.

وأشارت إلى أن هذه الحركة عرفت مشاركة ما مجموعه ألف و713 مديرا ومديرا للدراسة، منهم ألف و227 بالتعليم الابتدائي، و319 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و167 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

وأعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 22 مارس 2019 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، مؤكدة أن معالجة الطعون لن تشمل سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.