قررت محكمة في دبي، أمس الاثنين، متابعة راقصة مغربية بتهمة “الإساء للذات الإلهية” والتهديد والابتزاز، بعدما هددت حبيبها الإماراتي ببعث صورهما الحميمية لزوجته في حال رفض العودة إليها أو تعويضها ماديا.
ونقلت صحيفة “ذا ناشونال” الخليجية، أن المغربية طلبت من الرجل مبلغ 38 ألف دولار نقدا، مع 1200 دولار شهريا وإلا ستبعث بصورهما وفيديوهاتهما لزوجته، ما دفعه إلى تقديم شكاية ضدها، مقدما محادثات على تطبيق “واتساب” تضم سب وشتم في حقه.
وفي التفاصيل، أفاد المصدر ذاته، أن المغربية التقت بالإماراتي قبل سنتين، قبل أن ينهي علاقته بها السنة الماضية بعدما رفضت تغيير عملها واعتزال الرقص، لتبدأ عمليات الابتزاز.
وقام الإماراتي بوضع شكاية ضدها لدى الجهات المختصة في الجرائم الإلكترونية بعدما تمكنت المغربية من التواصل مع زوجته ونسخ جميع أرقام هاتفه.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة راقصة مغربية بتهمة “إهانة الله” والابتزاز والتهديد بالتشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.