تمثال الملك محمد السادس إلى جانب قادة العالم في باريس -صور

انضم الملك محمد السادس إلى أزيد من 2000 شخصية داخل متحف “جريفن” للشمع عاصمة الأنوار باريس.

وحسب الصور التي تم نشرت على الموقع الرسمي للمتحف، تم وضع تمثال العاهل المغربي إلى جان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكبار قادة العالم، من أمثال الملكة إليزابيث الثانية، ورئيس جمهورية الصين الشعبية جين بينغ، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ولإنجاز تمثال الجالس على العرش، تم إغلاق المتحف بداية السنة الجارية، قبل أن يتم افتتاحه 14 فبراير الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، حيث تم إضافة عدد من الشخصيات العالمية الأخرى.

ووقف تمثال الملك بالشمع إلى جانب ميركل، مرتديا بذلة رمادي اللون مع قميص أبيض، وربطة عنق سوداء.